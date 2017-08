Tigre sai à caça no 2º turno

Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova vem honrando o seu principal símbolo, o tigre. A equipe faz jus à mascote que tem, já que tem sido certeiro e mortal na competição, principalmente quando sai de Goiânia. Agora, o colorado quer mostrar força para defender seus domínios. Nesta sexta-feira (11), tem pela frente o Boa Esporte, no Serra Dourada, às 20h30, c...