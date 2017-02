Tigre recebe Galo em busca do embalo

Em busca de sua segunda vitória seguida e da manutenção da liderança do Grupo A, o Vila Nova recebe o Anápolis, vice-campeão goiano da 1ª e da 2ª divisões do Campeonato Goiano nos últimos dois anos. A partida, que encerra a 2ª rodada da competição, será realizada às 20h30, no Estádio Serra Dourada.

A diretoria colorada marcou a partida para o Serra por entender que a equipe está em bom momento e poderá levar mais de 14 mil torcedores ao estádio.

“A euforia fica para a torcida, que tem nos apoiado muito. Mas mantemos os pés no chão e sem euforia, porque o campeonato está só no começo”, ressaltou Hiroshi, autor do gol da vitória do Vila no clássico de sábado contra o Atlético (1 a 0).

O Vila usará nova estratégia contra o Galo. “Cada jogo é uma estratégia diferente. Vamos ter de propor mais o jogo e atacar mais. Temos de nos preparar porque não é nenhum time bobo”, alertou Marcos Serrato, que terá PH ao seu lado.

O técnico Mazola Júnior fez mistério e não confirmou se fechará o trio de volantes com Fagner ou com Geovane. Outra possibilidade é a entrada de Matheus Anderson no lugar de Vandinho, no ataque. Moisés, que não atuou contra o Atlético, voltou a treinar, mas só deve ter condições de jogo na segunda-feira, conta o Goianésia.

O Tigre, única equipe a vencer na abertura da competição, iniciou a rodada como líder do Grupo A. O Galo começou como 4º colocado do B.

No Anápolis, que estreou, em casa, com empate sem gols contra o Itumbiara, o técnico Charles Fabian também faz mistério em relação ao esquema que irá utilizar. Lucas Sotero pode ser mantido. Ou Marinho Donizete pode entrar e deslocar Furlan.

Acordo

Ontem, o Vila anunciou acordo com a empresa Acesso Mais, que ressarcirá o clube em cerca de R$ 350 mil. O valor foi levantado por comissão formada por conselheiros do Tigre, que apontaram a empresa e o ex-presidente Guto Veronez como responsáveis pelo prejuízo do clube em 2016. Segundo o presidente Ecival Martins, o ressarcimento será feito por meio de prestação de serviços pela empresa, que continua responsável pela logística de confecção e venda de ingressos.