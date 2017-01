Tigre negocia com 5 zagueiros. Moisés se reapresenta e treina

Aliviado com o retorno do atacante Moisés, o Vila Nova foca as suas forças na formação de seu miolo de zaga para a disputa do Goianão. O diretor de futebol, Felipe Albuquerque, já negocia com cinco jogadores, dos quais dois ou três serão contratados.O Vila não renovou com cinco zagueiros que atuaram na Série B – Guilherme Teixeira, Reginaldo, Reniê, Gustavo Geladeir...