Tigre fará 3 testes antes de estreia no Estadual

O Vila Nova tem 26 dias para se preparar para a estreia no Campeonato Goiano - dia 28 -, contra o Atlético. O trabalho é intenso desde a reapresentação dos jogadores, na segunda-feira. Mas, antes do clássico diante do Dragão, o Tigre já agendou três testes para testar seu reformulado elenco.A pedido do técnico Mazola Júnior, o colorado fará três amistosos em uma semana....