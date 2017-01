Tigre empata jogo-treino

O Vila Nova continua sem perder e também sem vencer em amistosos em 2017. Após empatar por 1 a 1 com o Uberlândia (MG), no domingo, o Tigre voltou a repetir o placar no jogo-treino contra o Real Brasília, ontem, no centro de treinamento do Tigrão. A equipe foi composta por pratas da casa e jogadores que estavam na reserva contra o Uberlândia. Moisés e Wesley Matos, que ...