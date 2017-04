Tigre e Camaleão adotam discurso cauteloso no jogo

Como é comum em decisão, jogadores de Vila Nova e Aparecidense adotam discurso de máximo respeito ao adversário, até mesmo para não dar combustível para o rival. Do lado colorado, os atletas reconhecem o peso da camisa vilanovense, mas a excelente campanha da Aparecidense na fase classificatória faz com que todos tenham cautela.“Acredito que eles são a primeira força do f...