Tigre aposta em jogo da ida

Desde 2003, ano marcado pelo início do formato de semifinais no Campeonato Goiano, 90% dos clubes que venceram a partida de ida como mandante avançaram à final do Estadual. No Vila Nova, o primeiro jogo diante da Aparecidense é tratado como crucial para o tão sonhado retorno do time a uma final de Goianão, algo que não ocorre desde 2005. “Não existe espaço para erros, o nível de concentração precisa ser alto e trabalhamos pra isso. Vai ser um jogo com atmosfera diferente. Se vacilarmos, estaremos fora. Estamos empenhados em conquistar essa tão sonhada vaga”, disse o zagueiro Wesley Mattos.

A intenção do elenco colorado é levar a melhor no duelo de ida, segunda-feira, às 20 horas, para jogar o confronto no Annibal Batista de Toledo com o regulamento. Para isso, o Tigre entende que chegou o momento dos principais jogadores do clube aparecerem. “Esses jogos decisivos são os momentos em que os grandes jogadores precisam aparecer. Estamos assimilando isso para jogarmos bem na semifinal”, explicou Moisés.

Na opinião do atacante, os duelos contra o Camaleão serão os difíceis, mas o elenco colorado está confiante e unido para avançar à final.