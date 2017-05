Tigrão deve ter pelo menos duas mudanças para jogo contra Juventude

Com pouco mais de uma semana de Vila Nova, o técnico Hemerson Maria tem utilizado o máximo de tempo com seus jogadores para tentar implementar seu modelo de jogo. Os treinamentos têm média de duas horas de duração. Após a vitória fora de casa, sobre o Boa (1 a 0), o próximo desafio é no Serra Dourada, na sexta-feira (19), contra o Juventude.

Para o confronto, o comandante colorado deve fazer pelo menos duas alterações na equipe. Caso o lateral esquerdo Gastón Filgueira seja regularizado, ele entra no lugar de Foguete. Assim, Maguinho retorna para a direita. Outra mudança é a entrada de Mateus Anderson no ataque, no lugar de Ruan.

Além dessas duas alterações, Hemerson Maria pode ter de fazer mais uma modificação, isso porque o goleiro Elisson está com problemas no joelho direito e no treinamento de quarta-feira (17), o goleiro reclamou bastante de dores no local.

Caso o arqueiro não tenha condições de jogo, a principal opção é Wendell, que foi titular em 12 partidas no início do ano.

O Vila Nova enfrenta o Juventude pela 2ª rodada da Série B nesta sexta-feira (19), às 20h30, no Serra Dourada.