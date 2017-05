Tigrão contrata volante Fernando Medeiros

O Vila Nova continua reforçando seu elenco para a Série B, e o colorado está apostando nas parcerias com os grandes do futebol brasileiro. A bola da vez é o Santos, após trazer o atacante Stéfano Yuri do peixe, o colorado contratou o volante Fernando Medeiros, de 21 anos, que chega de empréstimo até o final da competição nacional.

O jovem que também é formado na base do peixe, subiu para o profissional em 2015, porém não teve muitas chances. Com a camisa principal, Fernando atuou apenas quatro vezes e marcou um gol, já nessa temporada, o volante foi emprestado para o Botafogo-SP, onde jogou seis vezes.

O Tigrão voltou aos treinos hoje pela manhã, se preparando para o duelo de sábado (27), contra o ABC, no Frasqueirão, às 16h30. A boa notícia para esse duelo, deve ser a volta do atacante Moisés, que já foi liberado pelo departamento médico.