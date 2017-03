Tigrão contrata atacante Stéfano Yuri, bicampeão da Copinha, por empréstimo

Pensando no restante do Goianão e também no decorrer da temporada, o Vila Nova anunciou nesta sextaf-eira (17) mais um contratado. A bola da vez é o atacante Stéfano Yuri, de 22 anos. O jogador pertence ao Santos e será emprestado ao Tigrão até o final do ano.

O atacante ganhou destaque nacional ao ser artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2014, marcando 8 gols pelo Santos. Porém, no profissional o jovem não conseguiu ter uma boa sequência. Foram 19 jogos e apenas 2 gols. Sem chances no time praiano, o atacante logo foi emprestado para ganhar rodagem.

Em 2015, Stéfano Yuri disputou a Série B, pelo Náutico, mas algumas lesões atrapalharam a carreira do jogador. No ano seguinte, ele foi para o Botafogo-SP. Novamente as lesões não deixaram que o jovem tivesse sequência. Por último, o atacante estava no Santos B.

O jogador chega a Goiânia na noite desta sexta-feira para acertar os últimos detalhes do contrato de empréstimo com o Vila e deve ser apresentado já na próxima semana.