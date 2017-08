Tiago Luís vem sendo preterido por Argel Fucks e evita falar sobre fase no time

Contratado no início do ano para ser uma das referências técnicas do Goiás na temporada, o atacante Tiago Luís, de 28 anos, perdeu espaço com o técnico Argel Fucks nos últimos jogos. Com uma lesão na panturrilha, o jogador ficou fora da viagem para Pelotas (RS) no início da semana e se recupera no departamento médico do clube. O atacante, que foi eleito o melhor ...