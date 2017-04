Tiago Luís ressalta chutes de longa distância como estratégia

Um chute certeiro do atacante Tiago Luís foi o detalhe que decidiu o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Goiano, ontem, no Estádio Serra Dourada. O gol marcado aos 40 minutos do segundo tempo, que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético, colocou o time esmeraldino em vantagem no duelo contra o rival rubro-negro por uma vaga na grande decisão.“Sempre treinamos ch...