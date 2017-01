Tiago Luís chega ao Goiás com aval do chefe

O meia-atacante Tiago Luís foi a 12ª contratação do Goiás para a temporada. O jogador chega com o aval do técnico Gilson Kleina, que se empenhou pessoalmente na negociação para a vinda dele ao alviverde, que venceu a concorrência com clubes como Sport e Figueirense para firmar um contrato de dois anos com o atleta.“Estrutura, organização, ambiente de trabalho, um contrato ...