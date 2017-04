Tiago Luís celebra retrospecto, mas pede respeito e foco contra o Atlético

Desde que a fase semifinal foi implantada no regulamento do Campeonato Goiano, o Goiás nunca foi eliminado em uma semifinal após vencer o jogo de ida. Em cinco ocasiões o time avançou à grande final despachando os rivais Vila Nova (4) e Crac (1). A estatística, inclusive, serve de motivação para o meia Tiago Luís. "Que seja a sexta então", brincou o jogador, que, no entanto, salientou a importância de respeitar o rival Atlético na eliminatória. “É um clássico e tudo pode acontecer, mas vamos fazer tudo com foco e trabalho para que aconteça (classificação) para nosso lado”, frisou Tiago Luís.



Caso o time avance marcando gols, não se surpreenda se o tento sair de jogada originada de bola parada. Na temporada, 14 dos 36 gols do time saíram nesse tipo de lance incluindo dois marcados pela meia Tiago Luís - contra o Goianésia e Aparecidense. O atleta acredita que esse tipo de lance pode decidir a semifinal entre Goiás e Atlético. "Com certeza, a bola parada sempre foi nossa arma, mas temos que colocar nosso ritmo de jogo para colocar o Goiás na final", declarou o meia.



A eliminação para o Fluminense no última quarta-feira é tratada como passado pelo jogador, de 28 anos. “Domingo está aí de novo. É uma nova oportunidade para darmos alegria para nosso torcedor. Já esquecemos a Copa do Brasil. Vamos focar nesses dois dias que faltam para o jogo contra o Atlético, sempre focados para sairmos do Serra Dourada (no domingo) classificados”, comentou Tiago Luís.