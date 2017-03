Tiago Luís é a aposta do técnico Gilson Kleina para confronto contra o Goianésia

Após a classificação na Copa do Brasil, o Goiás volta a se preocupar com o Campeonato Goiano, onde não vem em boa sequência. Sem contar com o artilheiro Léo Gamalho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Gilson Kleina aposta no retorno de Tiago Luís à formação titular.

O duelo é contra o Goianésia, na Serrinha, às 16 horas, e o time esmeraldino precisa se recuperar na competição estadual. Com 11 pontos, o Goiás é o segundo colocado do Grupo A, três pontos atrás do líder Vila Nova.

A entrada de Tiago Luís na equipe deve representar a única mudança em relação ao time que passou pelo Boa Esporte, em Varginha. Além de Léo Gamalho, o lateral direito Helder também está suspenso, mas este não seria titular.

Desta forma, a provável escalação do Goiás é a seguinte: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Fábio Sanches, Everton Sena e Patrick; Victor Bolt, Léo Sena e Juan; Carlos Eduardo, Aylon e Tiago Luís.