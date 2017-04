Tenista top 20 usa redes sociais para colocar carro de luxo à venda

Número 16 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais, o australiano Nick Kyrgios, de 21 anos, famoso no circuito por ser um ótimo sacador, mas também por ter um temperamento explosivo, utilizou nesta quarta-feira (5) uma ferramenta um tanto quanto diferente para um atleta profissional para tentar vender seu carro: as redes sociais.

Em sua página no Facebook, Kyrgios, que já ganhou mais de R$ 13 milhões em premiações na curta carreira, anunciou sua BMW modelo F80 M3 2015, mas não divulgou o preço. "Eu usualmente não posto coisas assim nas redes sociais, mas vou abrir uma exceção especial desta vez. Este é o primeiro carro que comprei na vida. O peguei zerado, mas agora chegou a hora de deixá-lo ir", confessou.

"Inteiramente cuidado, pintura protegida e somente 16 mil quilômetros rodados. Pneus praticamente novos, carro com bancos de couro. Quem se interessar, por favor me mande mensagem para mais informações", concluiu o tenista na postagem.

No Brasil, o carro foi lançado em 2015 com um preço de 399.950,00 nas concessionárias. O anúncio de Kyrgios já recebeu mais de 1,5 mil comentários, muitos com ofertas. Alguns seguidores sugeriram ainda que o tenista faça um leilão do carro e doe o dinheiro obtido para alguma instituição de caridade ou entidade.

A certeza da venda Nick Kyrgios ainda não tem. A única garantia até o momento é a de que o australiano estará em quadra, neste fim de semana, defendendo seu país no duelo contra os Estados Unidos, válido pelas quartas de final da Copa Davis, em Brisbane, no país oceânico.