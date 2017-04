Tempo ruim atrapalha treinos para GP da China e nivela pilotos na pista

As péssimas condições climáticas podem ser decisivas na 2ª etapa da temporada da Fórmula 1. Na madrugada deste domingo, a partir das 3 horas (de Brasília), o GP da China terá início e a previsão da meteorologia é de clima instável com possibilidade de chuva. Isso faz com que qualquer piloto possa ter chances de vitória no Circuito Internacional de Xangai.

Ontem, as duas primeiras sessões de treinos livres foram muito atrapalhadas pelo mau tempo. Pela manhã, uma forte neblina provocou a paralisação da atividade após apenas 30 minutos de pista liberada. À tarde, a mesma neblina, somada com a chuva, fez com que nenhum carro fosse à pista, pois o mau tempo impedia que o helicóptero médico decolasse do circuito e pousasse em um hospital local - trata-se de uma exigência de segurança pra que treinos ocorram.

Com as condições ruins, restou aos pilotos possibilidade de tentarem entreter os fãs, como fez o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, que tirou fotos com fãs presentes no circuito chinês e autografou bonés. O 2º colocado do GP da Austrália, primeira prova de 2017 - o vencedor foi o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari -, claro, lamentou o tempo perdido. “Obviamente, não foi um grande dia”, frisou. “A pista estava absolutamente boa e nós poderíamos ter corrido todo o dia, sem problemas, se não fosse pelas nuvens”, completou.

Apesar do dia praticamente perdido, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) optou por não alterar a programação do restante do fim de semana em Xangai e, assim, a largada do GP da China será no horário previsto. Hoje, a perspectiva é de tempo bom, mas a previsão aponta possibilidade de chuva no horário da prova - madrugada deste domingo.