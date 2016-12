Tempero é baiano no Galo

O elenco do Anápolis trabalha desde o dia 12 de dezembro de olho na disputa do Campeonato Goiano. Entre as figuras do elenco do Galo da Comarca, está o cabeludo Felipe Baiano. O volante de 28 anos é um dos remanescentes do elenco que foi vice do Estadual e que recebeu conterrâneos - comissão técnica e jogadores - para 2017.Apesar da identificação com o futebol goiano...