Tatuagem feita por jogador inflama, atitude irrita clube e atleta perderá decisão

Uma tatuagem feita pelo lateral direito uruguaio Guillermo Varela, de 24 anos, irritou a comissão técnica e a diretoria do Eintracht Frankfurt, clube alemão que disputa no próximo sábado (27) a decisão da Copa da Alemanha contra o Borussia Dortmund, no Estádio Olímpico de Berlim.

Por conta da atitude, o atleta foi afastado do elenco nesta quarta (24) e perderá a final da competição. De acordo com um comunicado publicado no site do clube, assinado pelo diretor esportivo, Fredi Bobic, a tatuagem feita por Varela está inflamada e foi fruto de um "comportamento irresponsável", que afetará toda a equipe. O departamento médico e o técnico do time, o croata Niko Kovac, contraindicaram a realização do desenho ao jogador, mas não foram ouvidos.

No Eintracht Frankfurt, Varela chegou em julho de 2016. Ele veio para o clube alemão após empréstimo do Manchester United, para onde voltará agora. Revelado pelo Peñarol, o atleta também jogou pelo Real Madrid B.

"O clube não pode permitir que, antes de um jogo tão importante, um jogador vá contra as instruções do treinador e do corpo médico. Não se falará mais sobre esse assunto. A passagem de Guillermo no Eintracht acabou", conclui o comunicado.