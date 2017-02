Tal pai, tal filho? Stephen Curry "provoca" pai e recebe resposta espetacular na quadra

Que Stephen Curry é referência no basquete mundial quanto se trata de bolas de 3, ninguém duvida. O talento para os arremessos de longa distância tem se mostrado cada dia mais presente também no irmão mais novo do armador do Golden State Warriors, Seth Curry, que joga na mesma posição, porém no Dallas Mavericks.

Na noite da última quarta-feira (1°), durante um aquecimento de Stephen Curry para a partida entre seu time e o Charlotte Hornets, pela NBA, liga de basquete norte-americana, o mundo conseguiu compreender um pouco sobre de onde os 'Curry Brothers' tiraram inspiração para tal especialidade.

Na beira da quadra, conversando com torcedores, o pai dos Curry e ex-jogador, Dell Curry, aposentado desde 2002, foi "provocado" pelo filho com bolada de leve. A brincadeira teve uma resposta que levantou o público na Oracle Arena, em Oakland, na Califórnia, e chamou a atenção dos fãs do esporte.

Tal pai, tal filho: Dell Curry, pai de @StephenCurry30, mostra que ainda tem a pontaria afiada mesmo depois da aposentadoria! pic.twitter.com/y9Z0xaKlPc — NBA Brasil (@NBABrasil) 2 de fevereiro de 2017

Ao final do espetáculo de pai e filho - foram 39 pontos de Stephen Curry, sendo 33 em bolas de 3 pontos - o Golden State Warriors venceu o Charlotte Hornets por 126 a 111 e segue líder, com folga, da Conferência Oeste da NBA.