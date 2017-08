Taça entre Fla e Cruzeiro

Em uma partida igual, muito disputada no meio de campo e com as equipes receosas em atacar, um lance individual decidiu o clássico entre Flamengo e Botafogo, nesta quarta-feira (23), no estádio do Maracanã, no Rio. Pela rodada de volta da semifinal da Copa do Brasil, o meia Diego marcou após bela jogada do atacante colombiano Berrío e o 1 a 0 classificou os rubro-negros p...