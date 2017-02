Túlio Maravilha é vetado da Rede Globo após mostrar foto sem roupa a apresentadora do Sportv

O ex-jogador goiano Túlio Maravilha arrumou confusão nos bastidores de uma gravação ao canal Sportv na última quarta-feira (1). O ex-atacante está vetado de participar da programação da Rede Globo e seus canais por assinatura, após mostrar uma foto obscena para uma apresentadora do Sportv.

Segundo funcionários do canal, o ex-jogador estava fazendo uma participação no programa “É Gol!” e teria pego o celular e mostrado para a apresentadora Barbara Coelho uma foto dele sem roupa, com o membro sexual exposto. Constrangida, a jornalista ficou sem reação. Mas em seguida, relatou o ocorrido com seus superiores. A emissora por assinatura não quis se manifestar sobre o assunto.

Procurada pelo UOL Esporte, a assessoria do atleta enviou uma nota informando que sua versão sobre o episódio. O goiano alegou ser uma pessoa descontraída e que não houve maldade na atitude.

Confira a íntegra da nota de Túlio Maravilha:

Em um momento descontraído falando de quando posei para a G Magazine há 15 anos atrás passando a galeria de fotos , mostrei minha performance atual , bem melhor hoje.

Túlio Maravilha é assim, descontraído , esta é minha característica. Quem me conhece sabe da minha índole. Sem maldades. Sou um homem bem casado e de bem com a vida.

Peço desculpas se houve um mal entendido. Em 30 anos de profissão sempre preservei minha imagem de forma positiva.

Túlio Maravilha