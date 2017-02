Técnicos olham lado positivo

Apesar da derrota no clássico, a segundo do Atlético neste Campeonato Goiano, o técnico Marcelo Cabo saiu do Serra Dourada satisfeito com a produção de sua equipe. Sempre ressaltando o período de formação do time, Marcelo Cabo acredita que o Dragão merecia melhor sorte na partida.“Tivemos quatro chances contundentes, bola na trave do Jorginho, não sei se futebol te...