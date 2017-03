Técnicos de Vila e Goiás ressaltam equilíbrio do clássico

Após a partida de marcador zerado, os técnicos de Vila Nova e Goiás valorizaram o “detalhe”, que, segundo eles, é capaz de definir um clássico e faltou no duelo de ontem. Para Mazola Júnior e Sílvio Criciúma, as equipes estiveram equiparadas no jogo, que, para ambos, teve placar justo.

“Foi extremamente equilibrado. O Goiás também teve suas aproximações perigosas. Tínhamos uma estratégia de apostar tudo na segunda parte do segundo tempo, mas, com a chuva e com o alagamento do campo, nossa estratégia foi por água abaixo”, lamentou Mazola Júnior. “Mas acho que prevaleceu a defesa, a marcação. Os goleiros foram muito bem quando foram exigidos. O resultado é justo”, avaliou o colorado.

Técnico esmeraldino, Sílvio Criciúma avaliou a segurança do time e considerou-a superior, considerando as chances criadas pela equipe as melhores da partida, especialmente com Carlos Eduardo, nas duas etapas do confronto. Ele lamentou, no entanto, a saída do volante Victor Bolt, por contusão, no início do segundo tempo.

“Talvez essas oportunidades tenham sido o diferencial do jogo. Com a saída do Bolt, perdemos um pouco da qualidade técnica. É um jogador que faz o time jogar. O resultado poderia ter sido 1 a 1, 2 a 2 ou 1 a 0. É um jogo que permite isso”, avalia.

Considerado um dos destaques da partida, o goleiro Elisson não foi visto por Sílvio Criciúma como responsável pelo zero do lado alviverde. “As oportunidades criadas passaram por erros nossos”, afirmou.