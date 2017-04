Técnico pede concentração

Ter concentração é um dos pedidos do técnico do Jaó/Universo, Hítalo Machado, para seus jogadores no duelo de hoje, às 20h30, contra o Apan/Barão/Blumenau (SC), no ginásio do Colégio Santo Agostinho. O ingresso custa 10 reais. A preocupação se dá pela importância do jogo, que vale vaga na final da Superliga B - se o Jaó vencer, avança. Em caso de vitória dos catarinens...