Técnico muda Vila Nova para enfrentar o Goianésia

Na liderança desde o início do Campeonato Goiano, o Vila Nova viaja neste domingo (12) até Goianésia para enfrentar o Azulão do Vale, às 16 horas, no Estádio Valdeir José de Oliveira e defender a ponta da tabela.

Com alguns problemas por suspensão e lesão, o técnico Mazola Júnior será obrigado a modificar a equipe. Na atividade de ontem, o treinador começou a posicionar o time titular. Como Maguinho recebeu o terceiro amarelo, o recém-chegado Foguete é a principal opção para ocupar a lateral direita.

No meio de campo, Billy foi preterido por Geovane, porém, a vaga deve ficar com PH, caso o jogador consiga se recuperar de uma lesão no tornozelo.

Outro que retorna é o meia Marcos Serrato, que cumpriu suspensão na partida diante do Rio Verde. O jogador entra no lugar do garoto Everton.

Mesmo não tendo atuado na última rodada, Serrato é outro que pede um pouco mais de paciência para o torcedor. “Nós estamos há 9 pontos do 3º colocado e estamos bem no campeonato. Não é todo jogo que a gente vai jogar bem, às vezes tem de ser na raça, como foi o último jogo. Acho que a torcida tem de ter um pouco mais de paciência e apoiar o time até o final”, destacou o meia.

Vindo de uma longa sequência de jogos, Serrato não reclamou da folga no jogo passado, já que deu para ele se recuperar na parte física. “Eu vinha com uma dorzinha na coxa e estava me incomodando, mas essa suspensão deu para ficar um pouco no departamento médico e consegui tratar. Fiz um trabalho especial e agora estou muito bem fisicamente”, acrescentou Serrato.