Técnico Mazola Júnior dispara contra “meia dúzia de tigresas”

Criticado após derrota para o Vasco (2 a 1), pela Copa do Brasil, o técnico Mazola Júnior desabafou ontem, após a vitória de virada e no sufoco sobre o Rio Verde. O Tigre virou nos minutos finais e manteve a liderança do Estadual com 17 pontos. Mazola Júnior bateu de frente com alguns torcedores e ainda foi incisivo contra os que chamou de “meia dúzia de tigresas.”

“É uma covardia grande (xingamentos). Não aceito que ofendam a minha pessoa nem a minha família. Porque, pessoalmente, se fizer na minha frente, a cuíca ronca mesmo”, desabafou Mazola. “Não vamos valorizar meia dúzia de tigresas. Vamos valorizar o Tigrão”, acrescentou o técnico.

Segundo Mazola, “o torcedor tem o direito de vaiar e aplaudir”. Seguindo a linha de contestar a “meia dúzia de tigresas”, Mazola disse que “é preciso acabar com esse negócio do cara vir alcoolizado (ao jogo) ficar só no xingatório”.

Mas o técnico enalteceu a maioria da torcida. “O comportamento do torcedor foi maravilhoso. Quero dedicar essa vitória ao torcedor do Vila Nova”, frisou Mazola, citando que tem problemas para colocar o time em campo, por causa de lesões, principalmente de atacantes.