Técnico fica distante na final

Contratado pelo Goiás para disputa da Série B, o técnico Sérgio Soares finaliza hoje, contra o Ituano, sua participação no Troféu do Interior do Campeonato Paulista. O treinador é esperado em Goiânia na segunda-feira, mas ainda não assumirá o comando da equipe. Sílvio Criciúma está mantido para os dois jogos da final estadual.Sérgio Soares esteve em Goiânia para acompanhar a segun...