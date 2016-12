Técnico do Goiás está ansioso para próxima temporada

Está ansioso para começar 2017? Qual análise da montagem do elenco? Não é bem ansiedade, mas uma expectativa boa de que a filosofia de trabalho se encaixe e que os jogadores que estão chegando estejam comprometidos com a instituição. Que as forças estejam todas canalizadas para o objetivo principal, que é a volta à elite do futebol nacional. Está sat...