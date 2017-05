Técnico do Goiás esboça mudança no meio de campo

Autor dos dois últimos gols do Goiás na temporada, o meia Jean Carlos deve ganhar oportunidade como titular para o duelo desta sexta-feira (26) contra o Brasil de Pelotas (RS), no Serra Dourada.

Entregue ao departamento médico, o meia Léo Sena não tem presença confirmada ainda na partida e com isso pode abrir uma vaga no meio de campo. O jovem jogador está com desconforto muscular e passará por exames para detectar se houve lesão.

O técnico Sérgio Soares testou Jean Carlos como titular nos treinos de preparação da semana. O time esboçado foi: Marcelo Rangel; Tony, David Duarte, Alex Alves e Carlinhos; Willians, Elyeser e Jean Carlos; Carlos Eduardo, Léo Gamalho e Tiago Luís. Torcedores estiveram no CT Edmo Pinheiro para dar apoio e cobrar reação.