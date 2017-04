Técnico do Atlético estuda opções para pegar Goianésia

O Atlético fecha a participação na 1ª fase do Estadual no domingo (9), às 16 horas, diante do Goianésia, no Estádio Olímpico. Já garantido na etapa seguinte, a semifinal do Goianão, o Dragão joga para definir qual será a colocação nesta fase e o adversário na próxima.

No jogo, o técnico Marcelo Cabo pode fazer várias mudanças e até escalar o chamado time misto. Quatro jogadores já são desfalques certos: os volantes Betinho e Abuda (suspensos) e os meias atacantes Willians (suspenso) e Luiz Fernando (se recupera de reparo no menisco do joelho direito e fora do time por pelo menos um mês).

Outros jogadores podem ser poupados: o atacante Negueba (teve choque em Anápolis e sente dores no joelho), o zagueiro Roger Carvalho, o meia Jorginho e o lateral Wanderson (desgastados fisicamente) e até o goleiro Klever, que seria poupado e daria chance de Felipe atuar.

Uma outra novidade poderá ser a volta do zagueiro Bonfim, que estava suspenso. O volante Silva também cumpriu suspensão, fica à disposição e certamente será relacionado. Nomes como Marcus Winícius,João Filipe, Felipe, Silva, Bruno Pacheco e Alípio podem aparecer no Dragão.

A diretoria definiu o preço do ingresso: 30 reais, com 15 reais para o torcedor que apresentar apostar no Atlético, como time do coração, na Timemania. No dia da partida, a venda de ingressos nas bilheterias do Olímpico começará às 14 horas.