Técnico do Atlético está desaparecido, e clube marca coletiva

Atualizada às 14h53

O técnico Marcelo Cabo, do Atlético Goianiense, está desaparecido desde às 3 horas de domingo. A direção do clube rubro-negro convocou uma entrevista coletiva para 14h30 desta segunda-feira (16) para falar sobre o caso.

A coletiva será com o diretor de futebol Adson Batista, no CT do Atlético, no Setor Urias Magalhães.

Marcelo está desaparecido desde às 3h de domingo (15), quando teria sido visto saindo de carro do seu apartamento no Jardim Goiás, em Goiânia.

O auxiliar técnico de Marcelo, Rodolfo Oliveira, foi o primeiro a perceber o sumiço. Ele ligou para o treinador ao meio-dia e no período da tarde de domingo. Em seguida, entrou em contato com o diretor atleticano Adson Batista. Uma das providências foi arrombar o apartamento, mas Marcelo não estava no local e o celular dele foi encontrado.

Rodolfo e Marcelo moraram juntos na temporada passada, mas, em 2017, Marcelo planejava trazer a mulher Jaqueline e a filha Duda para morar com ele em Goiânia.

Representantes do Atlético Clube Goianiense foram até a Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) registrar o desaparecimento do técnico. Segundo a Polícia Civil (PC), o caso será investigado pelo delegado Valdemar Branco.

Ao contrário do que foi informado, a família de Marcelo não está em Goiânia. O treinador é casado com Jaqueline e tem três filhos: Maria Eduarda, Gabriel e Pedro.

Veja o comunicado do Atlético:

O Atlético Goianiense confirma a informação do desaparecimento do técnico Marcelo Cabo. Mais informações às 14h30, em entrevista coletiva. — Atlético Goianiense (@ACGOficial) January 16, 2017

