Técnico aposta no retorno de “cascalho velho” ao time

O Atlético tem, no clássico de hoje, algumas metas: devolver a derrota do 1º turno (1 a 0), obter a segunda vitória seguida no Estadual, subir na pontuação e encaminhar vaga à semifinal. Ambos estão empatados - 14 pontos em grupos diferentes. O Dragão vem de triunfo sobre o Itumbiara (3 a 0). “O Atlético está num momento bom, mas o time não está no ápice. Estamos chegand...