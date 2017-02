Surpresa, Luiz Fernando reaparece no treino físico

O meia atacante Luiz Fernando saiu chorando do clássico do domingo passado, na derrota de 1 a 0 do Vila Nova. Com dores no joelho direito, ficou sob avaliação, fez tratamento e exames e, no início da semana, o departamento médico atleticano cogitou a cirurgia no joelho do jogador.

O tratamento surtiu efeito e, na tarde de ontem, Luiz Fernando treinou fisicamente. Ele correu ao redor do gramado. Hoje, será reavaliado. Não será surpresa se voltar aos treinos com bola. Por enquanto, deve ser substituído por Alípio.

O diretor de futebol do Dragão, Adson Batista, negou que estivesse contratando o volante Rodrigo (ex-Goiás), em disponibilidade no Palmeiras, que estaria acertando com o Sport.