Sucesso do Corinthians vem da forma democrática com que Carille comanda grupo

Campeão do 1º turno do Brasileiro, o Corinthians faz uma campanha que surpreende até os jogadores e a comissão técnica do clube. Vários são os argumentos para o sucesso alvinegro, mas, o ponto central da engrenagem alvinegra é a forma democrática e humilde com que o técnico Fábio Carille comanda a equipe.

A reportagem teve conversa com diversas pessoas, no clube, para tentar explicar o sucesso do Corinthians. Há uma espécie de democracia corintiana, na qual o chefe, Fábio Carille, tem hoje o grupo na mão sem precisar dar bronca ou denegrir a imagem de ninguém. Pelo contrário, dá espaço para os jogadores falarem e aceita várias sugestões.

Vale frisar, porém, que os jogadores, ao contrário do histórico movimento criado na década de 80 e organizado por Sócrates, Wladimir, Casagrande e Zenon, não se envolvem em política ou qualquer questão extracampo. Todos os atletas têm um relacionamento distante com dirigentes. Cabe ao gerente de futebol, Alessandro, ex-jogador do clube, a missão de conversar com eles quando algo sai dos trilhos.

Fábio Carille também evita se envolver em assuntos financeiros e conta com os auxiliares Fabinho, Osmar Loss e Cuca e o preparador físico, Walmir Cruz, como os seus confidentes, mas gosta de ouvir e dar espaço para os atletas falarem. Cássio, Balbuena, Jô e Rodriguinho são alguns dos que têm maior liberdade.

O bom relacionamento e confiança nos mais experientes ajudam Carillo a manter o elenco, com pés no chão, em meio à boa fase. “Temos um grupo consciente, em que os jogadores me ajudam muito. Não adianta só o técnico falar. Jô, Cássio e Rodriguinho participam bastante e os jovens sabem onde estão e onde querem chegar. Sou direto, sou verdadeiro com eles e isso ajuda no trabalho”, diz Fábio Carille.

O técnico leva um pouco de Mano Menezes e de Tite para o seu time. Ele foi auxiliar de ambos, em suas passagens pelo clube, e aprendeu muito com a dupla. Como gosta o atual técnico da seleção brasileira, o comandante corintiano prioriza formação organizada defensivamente, mas que sabe sair rapidamente, no contra-ataque, como os times do técnico do Cruzeiro.

Os dois sistemas combinados fizeram o time superar a segunda maior série invicta de sua história - 32 jogos invicto, antes do jogo de ontem, com o Sport. Para não deixar o esquema “manjado” pelos adversários, a comissão técnica vem adotando uma postura curiosa. Ela passou a observar o Corinthians como se estivesse do outro lado e busca falhas que poderiam ser exploradas por rivais.