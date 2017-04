Stock Car: Serra assusta rivais durante primeiros treinos livres

Os quatro décimos de segundo de diferença entre o líder dos treinos livres de ontem da Stock Car, Daniel Serra, e o 2º colocado, Felipe Fraga, expõe uma diferença pouco comum em uma categoria tão equilibrada. Hoje, no entanto, quando haverá a definição do grid de largada para corrida de abertura da temporada, no autódromo de Goiânia, a expectativa é de que o domínio d...