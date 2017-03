Stock Car em Goiânia: carros ganham as ruas da capital em carreata

A etapa de abertura da temporada da Stock Car será em Goiânia no domingo (2), no autódromo da capital. Nesta quinta-feira, nos treinos livres, 30 carros foram para a pista. Algumas máquinas da categoria e de outras que terão prova em Goiânia ganharam as ruas em uma carreata para promover o evento

Duda Bairros/Vicar