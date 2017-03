Stock Car divulga programação da 1ª etapa da temporada

A temporada da Stock Car em 2017 já tem data e local para começar: dia 2 de abril, no Autódromo de Goiânia. No entanto, além da principal categoria do automobilismo nacional, o primeiro final de semana de abril terá muita velocidade já que o evento ainda conta com etapas da Mercedes-Bens Challenge e do Campeonato Brasileiro de Turismo.



Os ingressos para o evento já estão sendo vendidos e os preços variam de R$ 20 a R$ 360. As atividades de pista começam no dia 30 de março, com treinos extras válidos como pré temporada para Stock Car e Brasileiro de Turismo. O Mercedes-Benz Challenge inicia as atividades no dia 1º de abril.



Confira a programação completa:



Quinta-feira (30/03)

10h15 - 10h45: 1º Treino Coletivo Brasileiro de Turismo

11h00 - 12h00: 1º Treino Coletivo (Grupo 1) Stock Car

12h05 - 13h05: 1º Treino Coletivo (Grupo 2) Stock Car

13h20 - 13h50: 2º Treino Coletivo Brasileiro de Turismo

14h30 - 15h10: 2º Treino Coletivo (Grupo 1) Stock Car

15h15 - 15h55: 2º Treino Coletivo (Grupo 2) Stock Car



Sexta-feira (31/03)

09h25 - 10h05: 1º Treino Brasileiro de Turismo

10h20 - 11h20: 1º Treino (Grupo 1) Stock Car

11h25 - 12h25: 1º Treino (Grupo 2) Stock Car

13h20 - 14h00: 2º Treino Brasileiro de Turismo

14h15 - 15h15: 1º Treino (CLA AMG) MB Challenge

15h25 - 16h25: 1º Treino (C 250 CUP) MB Challenge

16h30 - 17h30: Foto Oficial dos Pilotos



Sábado (01/04)

08h00 - 08h10: 3º Treino Brasileiro Turismo

08h25 - 09h05: 2º Treino (Grupo 1) Stock Car

09h10 - 09h50: 2º Treino (Grupo 2) Stock Car

10h05 - 10h15: Classificação Brasileiro de Turismo

10h30 - 11h30: 2º Treino MB Challenge

13h00 - 14h00: Classificação Stock Car

14h50 - Largada (Corrida 1) Brasileiro de Turismo

15h40 - 16h00: Classificação (CLA AMG) MB Challenge

16h10 - 16h30: Classificação (C 250) MB Challenge



Domingo (02/04)

08h35: Largada (Corrida 2) Brasileiro de Turismo

10h00: Largada MB Challenge

11h00 - 12h00: Visitação e Volta Rápida

13h00: Largada (Corrida 1) Stock Car

14h10: Largada (Corrida 2) Stock Car