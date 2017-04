STF decide que goleiro Bruno deve voltar para a prisão

O Supremo Tribunal Federal (STF) revogou a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio Mello e determinou, na tarde desta terça-feira (25), a volta à prisão do goleiro Bruno Fernandes de Souza, condenado a 22 anos e 3 meses como mandante do assassinato da modelo Eliza Samudio. O jogador estava solto há dois meses.

O jogador estava solto há dois meses e aguardava o julgamento do habeas corpus na primeira turma do STF. No entanto, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, solicitou a revogação da liminar do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), que permitiu a soltura do goleiro Bruno. E ainda indeferiu o pedido de habeas corpus feito pela defesa.

Bruno foi condenado em 2013 pelo assassinato e ocultação de cadáver de Eliza Samudio e também pelo sequestro e cárcere privado do filho. Ele acabou solto em 24 de fevereiro, após cumprir seis anos e sete meses de detenção em regime fechado.



Fora da prisão, Bruno fechou um contrato com o Boa, clube mineiro de Varginha, em 10 de março. O time recebeu inúmeras críticas pela contratação nas redes sociais, nos treinos e até nas partidas disputadas. Com o pedido de Janot, no entanto, o retorno do goleiros aos gramados pode durar menos do que o esperado.