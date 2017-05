Sport demite técnico Ney Franco logo após derrota na final da Copa do Nordeste

A diretoria do Sport não esperou nada para mudar as coisas no clube após a derrota para o Bahia por 1 a 0, nesta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na decisão da Copa do Nordeste. Pouco minutos após o jogo, o técnico Ney Franco foi demitido do cargo, ainda nos vestiários.

"O Sport Club do Recife informa que o mineiro Ney Franco não é mais técnico do time. A diretoria rubro-negra decidiu pela saída dele após a derrota na decisão da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira (24), na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Sport agradece ao treinador pelos seus serviços prestados na Ilha do Retiro e deseja-lhe sorte em seus novos desafios", afirmou nota no site oficial do clube pernambucano.



A passagem de Ney Franco pelo Sport foi curta: demorou menos de dois meses. As críticas sobre ele já estavam muito fortes apesar da classificação da equipe, em mata-matas, para as finais da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano. O time também avançou à segunda fase da Copa Sul-Americana e está em vantagem no confronto contra o Botafogo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.



O retrospecto recente também gerava questionamentos no Recife. A derrota para o Bahia nesta quarta-feira aumentou a sequência negativa do Sport, que agora tem apenas uma vitória nos últimos 11 jogos. Ney Franco, ao todo, comandou o clube pernambucano em 17 jogos. Foram seis vitórias, quatro empates e sete derrotas.