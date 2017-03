Sondado no Atlético, Walter ganha elogios de dirigente, mas teria de se enquadrar

Não é segredo que o Atlético tem interesse na contratação do atacante Walter, que se desligou do Goiás na segunda-feira, mas ainda se mantém vinculado do Porto (Portugal). Presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, Jovair Arantes elogia o atacante. "Acho que o Atlético tem de interessar pelo Walter ou qualquer outro grande jogador. Walter é um grande jogador", disse o dirigente atleticano, por telefone.

Porém, o dirigente expõe uma condição. "Tem de enquadrar no perfil do Atlético. A despesa (salários) é alta. Mas, dentro do limite prudencial do clube, podemos negociar. Não podemos fazer loucuras, estourar os limites do Atlético", frisou Jovair Arantes.

"Há jogadores mais caros, outros que são mais baratos. Mas, quem paga, é o clube. Isso é o tem de ser bem analisado", completou.

Jovair Arantes revela que não foi consultado, ainda, pelo diretor de futebol e vice-presidente do clube, Adson Batista. "No momento certo, ele (Adson Batista) fará isso." Mas, em relação ao nome de Walter, a opinião de Jovair é de que é "um grande reforço, se houve acordo".