Sobrevivente de tragédia da Chape, Follmann dança sertanejo durante reabilitação; veja vídeo

O goleiro Jackson Follmann, sobrevivente do acidente aéreo com o time da Chapecoense, postou um vídeo, neste domingo (19), em seu perfil no Instagram dançando, com a prótese que colocou para recuperação.

"E bóra arrastar a chinela meu povo no domingão", escreveu ele, emocionando diversos fãs que deixaram, em resposta, mensagens de apoio.

Um deles disse para Follman: "Parabéns Guerreiro por tanta força de vontade de viver. Mesmo com todos problemas, você está tendo sua vitória."

No início de fevereiro, o sobrevivente do acidente de avião que aconteceu na Colômbia deu seus primeiros passos com uma prótese, no Instituto de Prótese e Órtese, em São Paulo.

Ele teve parte da perna direita amputada e tem limitações nos movimentos do tornozelo esquerdo, por decorrência da tragédia em que morreram 71 pessoas, entre cartolas, jogadores, jornalistas e tripulantes.