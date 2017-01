Sobrevivente da Chapecoense vai narrar ‘Jogo da Amizade’ com Galvão Bueno

A transmissão da Rede Globo do amistoso entre Brasil e Colômbia vai contar com a participação do jornalista esportivo Rafael Henzel, um dos seis sobreviventes da queda do avião da Chapecoense

Henzel estará ao lado de Galvão Bueno e entrará em trechos da cobertura do “Jogo da Amizade” marcado para às 21h45min desta quarta-feira (25), Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no com o intuito de auxiliar a Chapecoense em seu sua reconstrução e também os familiares das vítimas da tragédia com o voo da LaMia.

A informação foi divulgada por um vídeo feito pelos dois e compartilhado nas redes sociais.

Além de Henzel, a transmissão deve contar também com a participação do zagueiro Neto, do lateral Alan Ruschel e do goleiro Jackson Follmann, que teve alta hospitalar na terça-feira (24), todos receberão homenagens antes do início da partida.

O jornalista volta para Chapecó em seguida, pois participará da estreia oficial da Chapecoense na quinta-feira (26), contra o Joinville, na Arena Condá, em jogo válido pela Primeira Liga.