Sob chuva, Vila deixa vitória escapar no fim em Rio Verde

O Vila Nova desperdiçou, na tarde deste domingo (12), a chance de manter a vantagem de 2 pontos sobre o Goiás, no Grupo A. Em Rio Verde, no Estádio Mozart Veloso do Carmo, o time vilanovense abriu a vantagem no placar (2 a 0, com dois gols de Moisés) e vencia a equipe alviverde por 3 a 1.

Mas, nos minutos finais, o Rio Verde não se deu por vencido, correu atrás e empatou jogo emocionante, em casa, por 3 a 3, com destaque para o atacante Saulo, que entrou no segundo tempo e também fez dois gols). O Vila se mantém líder do Grupo A, com 11 pontos e à frente do Goiás nos gols marcados - ambos estão empatados nos outros quesitos.

O jogo desta tarde foi marcado pela chuva forte. Em campo, houve a chuva de gols e, no jogo, os atacantes Moisés e Saulo fizeram chover gols para os dois lados. Houve, também, a expulsão do zagueiro e capitão do Vila, Wesley Matos. Autor do terceiro gol do Tigre, Wesley Matos foi decisivo no lance em que o Rio Verde descontou. Ao subir para afastar cruzamento, Wesley Matos tocou a mão na bola, caiu e reclamou falta. Mas, o árbitro André Luiz Castro mostrou-lhe cartão amarelo - o segundo do zagueiro, que acabou expulso.

Além dessa polêmica, o goleiro reserva Elisson, do Vila foi atingido por um picolé, no intervalo. O torcedor, detido pela PM, saiu algemado do estádio. Já o Rio Verde continua sem vencer no Estadual - são quatro empates em cinco jogos disputados.

FICHA TÉCNICA

Rio Verde 3

Tom; Pierre, Hebert (Saulo), Rogério; Bruno Leite, Bruno Sabino, Cléber (Jefferson), Gabriel e Roger Guerreiro; Ramon Lage (Bruno Paraíba) e Leo Guerreiro. Técnico: Edson Porto

Vila Nova 3

Wendell; Wesley Matos, Alisson Brand e Halisson; Maguinho, Billy, Morais Júnior (Geovane), Everton e Patrick; Moisés (Matheus Anderson) e Vandinho (Patrick Leonardo). Técnico: Mazola Júnior

Local: Estádio Mozart Veloso do Carmo (Rio Verde).

Árbitro: André Luiz Castro.

Assistentes: Márcio Soares e Cleyton Pereira.

Público: 5.037 pagantes.

Renda: R$ 75.040,00.

Gols: Moisés aos 43 minutos do 1º tempo; Moisés aos 4 minutos do 2º tempo, Saulo aos 9 minutos, Wesley Matos aos 31, Saulo aos 38' e Gabriel aos 43'.

Expulsão: Wesley Matos (2º tempo).