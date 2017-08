'Sinto que houve um milagre em minha vida', diz Alan Ruschel após encontrar papa

Alan Ruschel se demonstrou muito emocionado nesta quarta-feira ao ser recebido pelo papa Francisco no Vaticano. Um dos seis sobreviventes da tragédia aérea que vitimou 71 pessoas, o jogador da Chapecoense comentou sobre o "milagre" de estar vivo.



"Sinto que houve um milagre em minha vida", declarou o lateral, que voltou a atuar pela Chapecoense no último dia 7, em amistoso com o Barcelona no Camp Nou. "Estou muito contente por poder voltar a jogar, e agora aproveito cada minuto que estou jogando".



Os jogadores da Chapecoense viajaram à Itália para disputar um amistoso com a Roma na sexta-feira, no Estádio Olímpico, na capital italiana. A renda obtida será destinada ao clube catarinense, que segue em processo de reconstrução após o acidente do ano passado.



Além de Ruschel, Jackson Follmann também esteve presente na audiência com o papa. O ex-goleiro teve parte de sua perna direita amputada por causa dos graves ferimentos sofridos no acidente. "Pedi a ele que abençoasse o meu rosário, uma vez que vou me casar logo. Ele me deu a bênção, que estará comigo para o resto de minha vida", contou Follmann.



Cerca de 80 pessoas, entre jogadores do elenco e familiares de dirigentes e atletas mortos, estiveram presentes no encontro com o papa. A delegação o presenteou com uma bola de futebol com as cores do clube - verde e branco - e fez algumas fotos.



Em novembro do ano passado, a Chapecoense foi vítima de um trágico acidente aéreo, ocorrido perto de Medellín, na Colômbia, que matou quase todos os seus jogadores, além de dirigentes da equipe, tripulantes e vários jornalistas que embarcaram junto com o time. A aeronave fretada caiu com 77 pessoas a bordo da viagem que visava a partida de ida da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional - 71 pessoas morreram e outras seis sobreviveram.



Goleada por 5 a 0 pelo Barcelona, a Chapecoense também foi derrotada por 2 a 1 pelo Lyon, em amistoso recente disputado na França, e superada pelo Urawa Red Diamonds por 1 a 0 na final da Copa Suruga, em Saitama, no Japão, palco da decisão do torneio que reuniu os atuais campeões da Copa Sul-Americana e da Copa da Liga Japonesa.



