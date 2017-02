Sindicato dos árbitros emite nota de repúdio após reclamações de Mazola Júnior

Quando o duelo entre Vila Nova e Atlético Goianiense entrava em sua reta final, as reclamações do técnico Mazola Júnior, do Vila, em relação à arbitragem tirou, de forma mínima, os holofotes da vitória por 1 a 0 da equipe rubro-negra sobre o rival colorado. O Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de Goiás (Safego), por meio de nota de esclarecimento, questionou e repudiou as declarações do treinador do Vila Nova. A entidade afirmou que para “acusar” é necessária apresentação de provas, podendo, por opção do árbitro, acionar à Justiça, se necessário.

Aos 40 minutos do segundo tempo, quando o placar tinha o Dragão em vantagem, o comandante do Tigre reclamou de forma acentuada da decisão do árbitro Bruno Rezende, que não sinalizou falta no atacante Moisés, em um lance próximo ao banco de reservas do time vermelho.

A expulsão, realizada pelo árbitro principal do clássico, foi seguida de reclamações e ofensas disparadas por Mazola, conforme súmula da partida publicada nesta segunda-feira (20) pela Federação Goiana de Futebol (FGF).

“Expulsei do banco de reservas o Sr. Uiles Geraldo G. de Freitas Jr., técnico do Vila Nova FC, por reclamar de maneira acintosa contra a arbitragem, com socos no ar. Após ser expulso, o mesmo veio em minha direção e proferiu as seguintes palavras ‘Vai tomar no c…, seu filho da p... , você está de sacanagem, seu covarde. Você é um vagabundo, safado’”, redigiu Bruno Rezende.

Em coletiva após o confronto realizado no último domingo (19), no Serra Dourada, Mazola Júnior opinou que o árbitro Bruno Rezende não utilizou pesos iguais para as decisões de sinalizações de faltas cometidas na partida, por exemplo. O técnico do Vila Nova, no entanto, alegou que foi “avisado” durante o intervalo sobre sua postura à frente do banco de reservas.

“O que mais me deixou chateado foi que ele (Bruno Rezende) enviou um recado que qualquer reclamação minha, no segundo tempo, acataria na minha expulsão do jogo. Sendo que do outro lado, o comportamento foi igual. Não é função do árbitro fazer isso. Foi uma reclamação normal, calorosa lógico, mas ele me expulsou porque veio encomendado do intervalo”, afirmou Mazola.

Confira a nota do Safego na íntegra:

Nota de esclarecimento

O Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de Goiás (Safego) vem a público repudiar declarações como a do técnico do Vila Nova Futebol Clube, Mazola Junior. Em coletiva após o jogo deste domingo entre seu time e o do Atlético Clube Goianiense pela primeira rodada do segundo turno, ele teria dito que o árbitro Bruno Rezende, que comandou a partida, teria vindo “encomendado” para o segundo tempo.



A entidade defende e acredita veementemente na boa conduta, caráter e qualificação de seus árbitros que passam por rigorosos testes físicos, apresentações de documentos e certidões, avaliações de rendimento entre outras exigências e pressões sociais para exercer suas funções. Portanto, apresentam requisitos suficientes para trabalhar em qualquer partida de futebol, em Goiás, no Brasil e em outros países.



A arbitragem não pode mais ser usada para justificar o baixo rendimento de clubes após os jogos de futebol nem para que técnicos, jogadores e dirigentes descarreguem seus descontentamentos e frustrações utilizando-se de calúnias e difamações contra os árbitros. Seria melhor a autocrítica, correção de problemas internos e o aprimoramento técnico e profissional para alcançar melhores resultados.



Ao Safego, resta defender a honra e a dignidade de seus associados e reitera que é preciso apresentar provas, antes de disparar insinuações e devaneios contra equipes de arbitragem de futebol. Sob pena, da entidade, caso queiram, os árbitros de seu quadro, acionar o declarante na justiça para que traga à tona a verdade dos fatos.