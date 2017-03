Setor ofensivo é concorrido no Tigre

Stéfano Yuri chega para o setor com mais opções no Vila Nova. Agora, são nove atacantes à disposição do treinador Mazola Júnior. Como no esquema do comandante, apenas dois ou três jogadores são posicionados na frente, Stéfano terá de desbancar os dois titulares absolutos, Moisés e Wallyson. Além dos dois, Matheus Anderson tem entrado com frequência. Outros nomes como Ru...