Serra Dourada: Agetop quer fim do contrato de estacionamento

O presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas (Agetop) assinou ontem o pedido de rescisão contratual com a Expark, empresa que explora o estacionamento do Estádio Serra Dourada desde 2015. A justificativa é a falta de repasse dos R$ 77 mil mensais e aumento do preço cobrado no amistoso entre Vila Nova e Flamengo.Assim, enquanto correr o processo, o esta...