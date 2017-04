Sergipano quer fazer história no Atlético

Reedição das finais de seis das últimas dez edições do Campeonato Goiano, o confronto entre Atlético e Goiás, pela fase semifinal do torneio, representa o encontro entre os dois maiores vencedores da competição nos últimos dez anos. Desde 2007, rubro-negros levantaram a taça em quatro ocasiões, enquanto alviverdes foram campeões cinco vezes. A partida, no entanto, vai além dos números locais e representa a volta de Willians à disputa de jogos decisivos.

Natural de Aracaju (SE), o meia-atacante de 28 anos deverá vestir a camisa atleticana no domingo, após cumprir suspensão diante do Goianésia, e buscará encaminhar a sua primeira conquista em quatro meses de casa. Campeão do Brasileiro de 2010 pelo Fluminense, o jogador estava desde 2015 no Japão, atuando pelo Matsumoto Yamaga, e foi contratado pelo Atlético em dezembro de 2016.

Peça fundamental do time do treinador Marcelo Cabo, com participação em 12 dos 14 jogos da fase inicial do Goianão, o sergipano demonstra empolgação com a possibilidade de voltar a decidir um Estadual.

“Tenho apenas quatro meses de clube e, se conquistar um título, meu nome já vai estar marcado na história do Atlético. Estou muito motivado”, disse Willians, que tem três títulos baianos – por Vitória (2007 e 2008) e Bahia (2015).

Com participação em dois dos três gols marcados por João Pedro na vitória sobre o Crac – 3 a 0, na 5ª rodada do 2º turno do Estadual –, o meia-atacante é líder de assistências da equipe atleticana. Ainda assim, segue sem sacudir as redes e, ainda que tente afastar a pressão para desencantar, alimenta a expectativa de marcar contra o Goiás.

“Venho me cobrando bastante. Jogo ali na frente e tenho de marcar gols. Sou o primeiro a me cobrar, depois vêm as minhas filhas (Isadora, 5 anos, e Morena, 1 ano). Vou continuar trabalhando com tranquilidade. Não adianta colocar pressão”, afirmou o atleta.

Companheiro de posição de Willians, Jorginho é o artilheiro da equipe na competição, com cinco gols, mesma quantidade marcada pelo atacante Júnior Viçosa. “Sei que, na hora certa, esse gol vai sair e espero que seja agora, neste domingo”, completou o meia-atacante.