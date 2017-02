Sequência para dar moral no Goiás

Craque do Campeonato Goiano do ano passado, o atacante Carlos Eduardo, de 20 anos, começou a nova temporada em alta com o técnico Gilson Kleina. Titular em todas as partidas da equipe esmeraldina, até agora, o prata da casa tenta se firmar no time e atingir o protagonismo que era esperado dele na última temporada.Mesmo com muitas opções ofensivas, Carlos Eduardo tem seu ...